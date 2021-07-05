banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
İşte herkesin merak ettiği Yazlık köşk
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Otomotiv ihracatı haziranda 2,3 milyar dolar oldu
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos görevini bıraktı

Göztepe, Dino Arslanagic’e imza attırdı

Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic’i renklerine bağladı.

Spor 05.07.2021, 18:18
Göztepe, Dino Arslanagic’e imza attırdı

Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic’i renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Dino Arslanagic’e Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” denildi.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu