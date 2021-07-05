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Göztepe, Dino Arslanagic’e imza attırdı
Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic’i renklerine bağladı.
Spor 05.07.2021, 18:18
Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic’i renklerine bağladı.Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Dino Arslanagic’e Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” denildi.