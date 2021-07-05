Göztepe, Dino Arslanagic’e imza attırdı

Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic’i renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Göztepe, son olarak Gent forması giyen Belçikalı futbolcu Dino Arslanagic ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Dino Arslanagic’e Göztepemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” denildi.