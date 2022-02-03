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Göztepe, derbiye hazırlanıyor
Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Altay’ı konuk edeceği İzmir derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor 03.02.2022, 13:24
Göztepe, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Altay’ı konuk edeceği İzmir derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Göztepe, İzmir derbisinde Altay’ı konuk edecek. 6 Şubat Pazar günü Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Derbi öncesinde ev sahibi Göztepe’de hazırlıklar sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, bugün sabah saatlerinde Adnan Süvari Tesisleri’nde bir antrenman daha gerçekleştirdi. Teknik Direktör Nestor El Maestro ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma çalışmasının ardından 5’e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümünde ise taktiksel çalışma yapan futbolcular, antrenmanı tamamladı.