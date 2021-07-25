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Göztepe, David Tjanic’i kadrosuna kattı

Göztepe, 24 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tjanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Spor 25.07.2021, 20:08
Göztepe, David Tjanic’i kadrosuna kattı
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Göztepe, 24 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tjanic ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer harekatı sürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Polonya takımlarında Rakow’da forma giyen 24 yaşındaki Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tjanic’i 5 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran İzmir temsilcisi, Tjanic’e sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Futbol kariyerine ülkesinin Olimpija takımının altyapısında başlayan Tjanic, daha sonra NK Krka, NK Triglav, NK Olimpija ve Polonya’nın Rakow takımlarında forma giydi. Kariyeri boyunca 154 resmi maça çıkan Slovenyalı on numara, bu maçlarda 27 gol atarken 19 kez de asist katkısı verdi.
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