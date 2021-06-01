banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Albayrak görüştü! Galatasaray'da Fatih Terim'in yerine Okan Buruk geliyor!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Cüneyt Özdemir hem özür diledi hem de serzenişte bulundu!
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Türkiye'de sözleşmesi sona eren 50 futbolcu
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma
Atilla Peker’in iddialarına ilişkin soruşturma

Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe, Cherif Ndiaye’nin satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Spor 01.06.2021, 14:58
Göztepe, Cherif Ndiaye ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Göztepe, Cherif Ndiaye’nin satın alma opsiyonunu kullanarak 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 10. sırada tamamlayan Göztepe, gelecek sezonun kadro çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, transfer çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Cherif Ndiaye’nin satın alma opsiyonunu kullandı. İzmir temsilcisi, Senegalli oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Göztepe, Ndiaye’ye sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Göztepe formasıyla 40 maça çıkan Senegalli golcü, 12 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu