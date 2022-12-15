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Göztepe, Çaykur Rizespor’a konuk oluyor
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, yarın deplasmanda Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak.
Spor 15.12.2022, 14:14
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında İzmir temsilcisi Göztepe, yarın deplasmanda Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor’a konuk olacak.
Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor ile Göztepe, Çaykur Didi Stadyumu’nda yarın karşı karşıya gelecek. Müsabaka, saat 20.00’de başlayacak.
Göztepe, olaylı Altay derbisine hükmen mağlup sayılarak yara almıştı. Fakat İzmir temsilcisi, geçen hafta evinde oynadığı ilk seyircisiz maçında Manisa FK’yi David Tijanic’in golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Rizespor deplasmanı öncesinde ligde 21 puanla 12. sırada yer alıyor.