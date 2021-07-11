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Göztepe camiasının acı günü

Göztepe Spor Kulübü’ne 24 yıl emek verdikten sonra 2018 yılında emekli olan ve dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esma Edebali, son yolculuğuna uğurlandı.

Spor 11.07.2021, 16:06
Göztepe camiasının acı günü
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Göztepe Spor Kulübü’ne 24 yıl emek verdikten sonra 2018 yılında emekli olan ve dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Esma Edebali, son yolculuğuna uğurlandı.

Göztepe Spor Kulübü’ne 1994-2018 yılları arasında 24 yıl boyunca emek veren Esma Edebali, bir süredir rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Ancak Esma Edebali, verdiği yaşam mücadelesini dün akşam saatlerinde kaybetti. Edebali’nin vefatı haberi Göztepe camiasını yasa boğdu. Esma Edebali için bugün Buca Adatepe Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Edebali’nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve Göztepe Kaptanı Halil Akbunar da katıldı. Düzenlenen törenin ardından Esma Edebali’nin cenazesi toprağa verildi. Edebali’nin mezarı üzerine "Esma Ana" yazılı Göztepe forması bırakıldı.

Törenin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Göztepe Spor Kulübü, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün değerli ismi Esma Edebali’yi son yolculuğuna uğurladık. Göztepe’ye kattığın tüm değerler için minnettarız, seni unutmayacağız Esma Anne!"
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