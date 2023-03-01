Son Dakika
Göztepe - Boluspor maçının biletleri satışa çıktı
Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak 24. hafta müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Spor 01.03.2023, 10:42
Göztepe ile Boluspor arasında oynanacak 24. hafta müsabakasının biletleri satışa çıktı.
Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Göztepe, Boluspor ile 3 Mart Cuma günü kozlarını paylaşacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak.
Zorlu müsabaka öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden satışa çıktı.
Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şu şekilde:
1. Kategori: 475 TL
2. Kategori: 365 TL
3. Kategori: 200 TL
4. Kategori: 145 TL
5. Kategori: 55 TL
6. Kategori: 55 TL
Misafir tribünü: 65 TL