Göztepe, Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Bodrumspor’u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 19. haftasında Bodrumspor’u konuk edecek olan Göztepe, bugün Adnan Süvari Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun yapan sarı-kırmızılılar, ikinci bölümde ise orta şut çalışması gerçekleştirdi.