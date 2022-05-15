Göztepe - Beşiktaş maçının VAR’ı Fırat Aydınus

Beşiktaş’ın bugün deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Fırat Aydınus oldu.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 37. haftasında Göztepe’ye konuk olacak. Gürsel Aksel Stadyumu’nda bugün saat 16.00’da oynanacak müsabakayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Hakan Karabalcık yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Fırat Aydınus oturacak. Aydınus’a AVAR olarak Volkan Ahmet Narinç ve Neslihan Muratdağı eşlik edecek.