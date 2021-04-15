Göztepe Başkanı Sepil’den adil yönetim çağrısı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray maçı öncesinde oluşturulan baskı havasının hakemlerin yöntemini etkilemesi gerektiğini, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izlemeyi dilediklerini ifade etti.

Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe’nin günü Galatasaray’ı ağırlayacağı maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Yazılı bir açıklama yayımlayan Sepil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Futbolumuzda müsabakaların ardından hakem konuşulmasına alışmıştık fakat son dönemde özellikle İstanbul takımları çeşitli gerekçeler göstererek bizimle oynayacakları karşılaşmaların öncesinde hakemleri baskı altına almaya yönelik açıklamalarda bulunmaktadır. Bu açıklamalar bizim de konuyu hassasiyetle ve yakından takip etmemize sebep olmaktadır. Biz her zaman futbolun güzelliklerini konuşmaktan yanayız fakat işler kulübümüzün haklarının yenme boyutuna geldiğinde ise sessiz kalmamız mümkün değildir. Umuyoruz ki üzülerek takip ettiğimiz bu baskı havası hafta sonu oynayacağımız karşılaşmada hakemlerimizin yönetimlerini etkilemez, adaletli ve futbolu güzelleştiren bir yönetim izleriz.”