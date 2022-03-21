Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevi ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de şok bir gelişme yaşandı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yazılı bir açıklama yaparak istifa ettiğini duyurdu. Sepil, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “8 yıldır büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübü’nün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır.”

Süper Lig hasretine son verdi, tesisler kazandırdı

Mehmet Sepil, Göztepe Spor Kulübü’nü 6 Haziran 2014 tarihinde kulübün eski sahibi Hüseyin Altınbaş’tan devralmıştı. Sarı-kırmızılı kulübü, 2. Lig’deyken devralan Sepil, ilk sezonunda şampiyonluk yaşayarak 1. Lig’e çıkmıştı. Yaklaşık 2 sezon 1. Lig’de mücadele eden Göztepe, Mehmet Sepil başkanlığında 2017-2018 sezonunda 13 yıllık Süper Lig özlemine son vermişti.

Sepil, tesis olarak da Göztepe’ye önemli katkılar verdi. Urla ilçesinde bulunan Adnan Süvari Tesisleri’ni kulübe kazandıran Sepil, 2020 yılının başlarında ise Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışıyla Göztepe’nin uzun yıllardır yaşadığı stadyum hasretine son vermişti.