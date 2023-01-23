Göztepe, Bandırmaspor maçının hazırlıklarına başladı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Bandırmaspor’u konuk edeceği mücadelenin hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken, diğer gruptaki oyuncular ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda oyun yaparak günü tamamladı.