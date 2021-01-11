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Göztepe, Anderlecht’ten Peter Zulj’u kiraladı
Göztepe, Anderlecht’ten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Zulj’u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Spor 11.01.2021, 21:41
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Göztepe, Anderlecht’ten 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Peter Zulj’u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Göztepe, Belçika’nın Anderlecht takımında forma giyen 1993 doğumlu orta saha oyuncusu Peter Zulj’u sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu. Göztepe, sosyal medya hesabından transferi duyururken, Peter Zulj’a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.27 yaşındaki Zulj kariyerinde; Rapid Wien, Grödig, Hartberg, Wolfsberger, Admira Wacker, Ried, Sturm Graz ve Anderlecht takımlarında forma giydi. Zulj, Avusturya Milli Takımı’nda 11 kez mücadele etti.
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