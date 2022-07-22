Göztepe, Afyonkarahisar kampını havuz sefası ile sonlandırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Afyonkarahisar kampını gerçekleştirdiği antrenmanın ardından yaptığı havuz sefası ile sonlandırdı.

Geçtiğimiz hafta termal tesisleri ile ünlü Afyonkarahisar’da kampa giren Göztepe kamp çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirdiği son antrenmanın ardından Göztepeli oyuncu ve teknik heyet kampın yorgunluğunu ise girdikleri havuzda attı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı havuz sefasının ardından Göztepe kafilesi kentten ayrıldı.