Göztepe, Adana’da moral arıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yarın Adanaspor’a konuk olacak.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Göztepe, yarın Adanaspor’la karşılaşacak. Müsabaka, Yeni Adana Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmayı Antalya bölgesinden Sarper Barış Saka yönetecek.

İzmir temsilcisi Göztepe, geçen haftaki olaylı Altay maçından sonra ilk kez sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu sezon deplasmanda sadece Sakaryaspor ve Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet alabildi. Adanaspor ise bu sezon evinde oynadığı hiçbir maçını kaybetmedi. Öte yandan iki takımda bu sezon 17 puan topladı ve +1 averajla Adanaspor puan durumunda Göztepe’nin 1 basamak önünde 12. sırada yer alıyor.