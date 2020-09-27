banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
Tarihe geçen Fenerbahçe - Galatasaray derbileri
LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde
LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde
İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi
İBB Esenyurt'ta dört taksi durağını mühürledi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi tozu dumana katacak!

Göztepe, 7 ay arayla aynı kaderi yaşadı

GÖZTEPE, SÜPER LİG’İN 3. HAFTASINDA 90. DAKİKADA YEDİĞİ GOLLE GAZİANTEP FK İLE 2-2 BERABERE KALARAK 1 PUANA RAZI OLDU.

Spor 27.09.2020, 12:02
2
Göztepe, 7 ay arayla aynı kaderi yaşadı

Göztepe, Süper Lig’in 3. haftasında son dakikada yediği golle Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalarak 1 puana razı oldu. İki takımın 7 ay önce İzmir’de oynadığı lig maçında da Gaziantep FK yine 90. dakikada golü bulmuş ve taraflar yine sahadan 1’er puanla ayrılmıştı.

Süper Lig’in 3. haftasında Gaziantep FK’yı ağırlayan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 2-1 öne geçmesine rağmen 90. dakikada yediği penaltı golüne engel olamayarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Ligde 2 beraberlik ve 1 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, yenilgi yüzü görmezken, ilk üç haftayı 5 puanla kapattı.

7 ay sonra yine aynı kader

Geçtiğimiz sezonun 22. haftasında yine sahasında Gaziantep FK ile oynayan Göztepe, 72. dakikada bulduğu golle mücadeleyi 1-0 önde götürürken, 90. dakikada Gaziantep temsilcisinin golüyle mücadeleden 1 puanla ayrılmıştı. 7 ay aranın ardından oynanan maçta yine aynı durumun yaşanması dikkatleri çekerken, Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan da maç sonunda yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Parlatan, yine 90. dakikada yedikleri golle galibiyeti kaçırdıklarını belirterek, “Geçen seneki Gaziantep FK maçında da aynı durum olmuştu” dedi.

Ideye ilk golünü kaydetti

Göztepe’nin bu sezon Yunanistan’ın Aris takımından transfer ettiği santrfor Brown Ideye, Gaziantep FK ile oynanan maçta 61. dakikada Göztepe’nin ikinci golünü kaydederek sarı-kırmızılı formayla ilk golünü atmış oldu. Nijeryalı golcü, 90 dakika boyunca sahada kaldığı maçta 23 kez topla buluşurken, attığı tek şutta golü buldu. 31 yaşındaki santrfor, Göztepe’nin Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçlarda da 90 dakika sahada kalmış ancak gol sevinci yaşayamamıştı.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:21
Akşam 19:01
Yatsı 20:20
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Karagümrük 3 7
2. Hatayspor 3 7
3. Galatasaray 2 6
4. Alanyaspor 2 6
5. Erzurumspor 3 6
6. Göztepe 3 5
7. Trabzonspor 3 4
8. Beşiktaş 2 4
9. Antalyaspor 2 4
10. Fenerbahçe 2 4
11. Kasımpaşa 3 3
12. Sivasspor 2 3
13. Kayserispor 3 3
14. Gaziantep FK 3 2
15. Konyaspor 1 1
16. Gençlerbirliği 2 1
17. Denizlispor 2 1
18. Malatyaspor 3 1
19. Ankaragücü 1 0
20. Çaykur Rizespor 2 0
21. Başakşehir 3 0
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 3 7
2. İstanbulspor 3 6
3. Adanaspor 3 5
4. Samsunspor 2 4
5. Akhisar Bld.Spor 3 4
6. Adana Demirspor 2 4
7. Giresunspor 3 4
8. Tuzlaspor 2 4
9. Balıkesirspor 3 3
10. Bursaspor 3 3
11. Altınordu 2 3
12. Bandırmaspor 2 3
13. Ankaraspor 2 3
14. Ümraniye 3 3
15. Altay 2 1
16. Boluspor 2 1
17. Eskişehirspor 2 1
18. Menemen Belediyespor 2 1
Takımlar O P
1. Everton 3 9
2. Leicester City 2 6
3. Arsenal 2 6
4. Liverpool 2 6
5. Crystal Palace 3 6
6. Chelsea 3 4
7. Tottenham 2 3
8. Man City 1 3
9. Aston Villa 1 3
10. Leeds United 2 3
11. Brighton 3 3
12. Wolverhampton 2 3
13. M. United 2 3
14. Newcastle 2 3
15. Southampton 3 3
16. West Bromwich 3 1
17. Burnley 2 0
18. West Ham 2 0
19. Sheffield United 2 0
20. Fulham 2 0
Takımlar O P
1. Granada 2 6
2. Real Betis 3 6
3. Real Sociedad 3 5
4. Valencia 3 4
5. Real Madrid 2 4
6. Villarreal 2 4
7. Celta de Vigo 2 4
8. Getafe 2 4
9. Osasuna 2 3
10. Cádiz 2 3
11. Huesca 3 2
12. Eibar 2 1
13. Deportivo Alaves 3 1
14. Real Valladolid 2 1
15. Atletico Madrid 0 0
16. Barcelona 0 0
17. Sevilla 0 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Elche 1 0