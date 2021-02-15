Göztepe 4 maç sonra nefes aldı

Göztepe, Süper Lig’in 25. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup ederek 4 maç aranın ardından galibiyet almış oldu. Göztepe’de Teknik Direktör Ünal Karaman ilk 3 puanını alırken, devre arasında kadroya katılan Peter Zulj, 7. maçında 5. golüne imza attı.

Süper Lig’in 25. hafta maçında Medipol Başakşehir’i konuk eden Göztepe, 24. dakikada Soner Aydoğdu ve 53. dakikada penaltıdan Zulj’un golüyle rakibini 2-1 mağlup etti. Konuk ekibin tek golü 59. dakikada Deniz Türüç’ten geldi. Bu sonuçla Göztepe, 24 maç sonunda puanını 29’e yükselmiş oldu. Başakşehir ise 24 puanda kalarak küme düşme hattında kaldı.

Ünal Karamanlı Göztepe ilk kez kazandı

Süper Lig’de 18. haftada üst üste alınan kötü sonuçlar sebebiyle Teknik Direktör İlhan Palut ile yollarını ayıran Göztepe, Teknik Sorumlu Yasin Güleryüz ile çıktığı Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından galibiyetle ayrılmıştı. 21. hafta öncesinde Teknik Direktör Ünal Karaman’la anlaşan sarı-kırmızılılar, bu haftadan itibaren ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı. Başakşehir galibiyetiyle kötü serisini sona erdiren Göztepe, aynı zamanda Ünal Karaman’la da ilk kez 3 puan kazanmış oldu.

Zulj’dan 7 maçta 5 gol

Göztepe’de devre arası transfer döneminde Belçika’nın Anderlecht takımından kadroya katılan Avusturyalı orta saha oyuncusu Peter Zulj, Başakşehir maçında attığı penaltı golüyle takımına galibiyeti getirdi. Göztepe’yle 7 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 5 gol atarken 416 dakika sahada kaldı. Konyaspor’a 2, Gençlerbirliği’ne 1 ve Beşiktaş’a 1 gol atan Zulj, Başakşehir maçını da boş geçmeyerek taraftarın gözdesi oldu. Zulj, Göztepe’de 9 golü bulunan Cherif Ndiaye ve 7 golü bulunan Halil Akbunar’ın ardından 5 golle 3. sıraya yükseldi.