Gözaltına alındı!

Sosyal medyada paylaşılan video sonrası Kolombiya basınında yer alan haberlerde 34 yaşındaki Guarin, ailesinin yaşadığı evde babasına saldırmaya çalışırken polis tarafından engellenip gözaltına alındığı ifade edildi.

Guarin'in kulübü Millonarios, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Yaşanan olay sebebiyle üzüntülüyüz. Ailesinin yanında olduğumuzu bildirmek isteriz. Guarin'in profesyonel yardım alması ve bu kötü dönemden kurtulması için gerekenleri yapacağız." denildi.

ESKİ SEVGİLİSİNDEN PAYLAŞIM

Fredy Guarin'in çocuğunun annesi olan eski sevgilisi Sara Uribe, yaptığı paylaşımda; "Sen benim oğlumun babasısın ve insanların 'Guaro'su olmaya devam edeceksin. Güçlü şampiyon! Anka kuşu gibi küllerinden doğacaksın" sözlerini kullandı.

(Hürriyet)