Göz-Göz, İzmir serüveninde kayıpsız ilerliyor

Göztepe, 3 maçlık İzmir serüveninin ilk iki maçında galibiyet ve beraberlik çıkartarak yoluna dolu dizgin devam ediyor. İzmir temsilcisi bu sürecin son maçında hafta sonu Pendikspor’u konuk edecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, 3 maçlık İzmir sürecinde yoluna kayıpsız devam ediyor. Bu dönemin ilk maçında Boluspor’u konuk eden sarı-kırmızlılar, karşılıklı gollerin atıldığı zorlu müsabakadan 1 puan almayı başarmıştı. Daha sonra İzmir derbisinde Altınordu ile deplasmanda karşılaşan Göz-Göz, karşılaşmadan tek golle 3 puan almayı başardı. İzmir serüveninin ilk iki maçında kaza yaşamayan sarı-kırmızılılar, bu sürecin son maçında ise 11 Mart Cumartesi günü Pendikspor’u konuk edecek.

Ekrem Dağ ve yardımcılarının tek hedefi Pendikspor maçını da galibiyetle geçip, 3 maçlık bu dönemi 7 puanla kapatmak olacak.

Öte yandan Göztepe’nin bu sezon ligdeki en skorer ismi olan ve iki haftadır sakat olan Yasin Öztekin’in durumu ise maç günü belli olacağı öğrenildi.