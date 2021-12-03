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Görme engelli milli futbolcu, kardeşinin sesiyle gol kralı oldu

Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon olan İzmir Çağdaş Görmeyenler takımının golcüsü Hasan Şatay, saha kenarından oyuncuları sesiyle yönlendiren kardeşiyle başarıdan başarıya koşuyor.

Spor 03.12.2021, 15:34 03.12.2021, 15:39
Görme engelli milli futbolcu, kardeşinin sesiyle gol kralı oldu

İZMİR(AA) - Görme engelli milli futbolcu Hasan Şatay, saha kenarından oyunculara sesli yönlendirme yapan kardeşi Yusuf Şatay'ın desteğiyle gol kralı olurken takımını da şampiyonluğa taşıdı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 4 yaşında görme yetisini kaybeden 27 yaşındaki Şatay, futbolla 2012'de tanıştı. "Görmeden nasıl futbol oynanır?" diyenlere inat "zilli topla" yeteneğini sahaya yansıtan Şatay, kısa sürede İzmir Çağdaş Görmeyenler takımının yıldızı oldu.

Golleriyle takımı üçüncü ligden birinci lige taşıyan Şatay, bu ligde gol kralı olarak Görme Engelliler Milli Takımı'na seçildi.

2015'de İngiltere’de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Şampiyonasında milli takımla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Şatay'ın en büyük destekçisi ise kardeşi Yusuf Şatay oldu.

Ağabeyinin futbolla tanıştığı yıllardan itibaren onu antrenmanlara götüren, kramponlarını taşıyan Yusuf, 2015'den itibaren de takımın kale arkası yönlendiriciliğini yapıyor.

Sadece ağabeyinin değil diğer takım arkadaşlarının da sahada gözü olan Yusuf Şatay'ın desteğiyle İzmir Çağdaş Görmeyenler takımı, bu yıl Futbol B1 Deplasmanlı Sesi Görenler Futbol 1. Ligi'nde şampiyon olurken abisi de gol krallığı tacını tekrar giydi.

"Hedefim kafayla gol atmak"

Hasan Şatay, AA muhabirine kardeşiyle normal abi-kardeş ilişkisinden çok ötede olduklarını ifade etti.

"Kardeşim diye demiyorum Türkiye'nin en iyi yönlendiricisi Yusuf'tur" diye konuşan Şatay, "Sadece yönlendiricilik yapmıyor. Bize antrenörlük de yapıyor. Aslında Yusuf'un emekleri çok büyük. Dışarıda malzemecimiz, saha içinde yönlendiricimiz oluyor. Elimiz, ayağımız ve en önemlisi gözümüz oluyor." diye konuştu.

Takımlarında 1 kaleci ve 4 futbolcunun bulunduğuna dikkati çeken Şatay, kalecilerin görme engelli olmadığını, ayrıca saha kenarında ve kale arkasında da birer yönlendirici bulunduğunu ifade etti.

Sahada Yusuf'un kendisini evde ise kendisinin kardeşini yönlendirdiğini anlatan Şatay, "Aramızdan su sızmaz. Allah bozmasın." dedi. Görme engelli futbolculuğun bir meslek olması gerektiğinin altını çizen Şatay, bu şekilde daha hızlı mesafe katedebileceklerini aktardı.

Geleceğe yönelik hedeflerinden de bahseden Şatay, şunları kaydetti:

"2024 Paralimpik Oyunlarında şampiyonluk en büyük hedefimiz. Kariyerim bitmeden bunu yakalamak istiyorum. Saha içinde de kafayla topa vurmak çok zor. Çünkü top havadayken çok ses çıkarmıyor. Zamanlaması da çok zor. Saha içindeki en büyük hedefim de kafayla gol atmak."

Amatör ruhla yapılan bu spora verilen desteklerin de amatör seviyede olduğunu ifade eden Şatay, "Çok az malzeme buluyoruz. Profesyonel topçunun binde 1'ini kazanıyor olsak çok çok daha güzel olur. Ben çalıştığım yerden akşam çıkınca idman yapıyorum. Diğer takım arkadaşlarım 17.30-18.00 gibi çıkıyor ve antrenman bile yapamıyor. Ben milli futbolcu olduğum için biraz daha rahatım." ifadelerini kullandı.

"Bakışmadan anlaşıyoruz"

Gol kralı futbolcunun 22 yaşındaki kardeşi Yusuf Şatay ise 2016'dan beri ağabeyine yönlendirme yaptığı söyledi.

Ağabey ile artık sezgilerle anlaştıklarını dile getiren Şatay, "Biz birbirimiz çok iyi tanıyoruz. Sadece abi-kardeş, yönlendirici-sporcu gibi değil daha öte bir ilişkimiz var. Bu da saha içine yansıyor. Normalde başka bir yönlendirici olsa 'oradan şut çek' der ama ben demiyorum. Çünkü o orada şut çekmesi gerektiğini biliyor. Ben de onun bildiğini biliyorum." dedi.

Ağabeyinin de kendisine hayatta yol gösterdiğini anlatan Şatay, her derdini ağabeyi ile paylaştığını dile getirdi.

Yönlendiriciliği gönüllü olarak yaptığını belirten Şatay, "Bu işin biraz daha profesyonel olması lazım. Futbolun bu tarafının da desteklenmesi gerekiyor. Özel sektörün de sosyal sorumluluk anlamında daha fazla desteklemesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

#kültür
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