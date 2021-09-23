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Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van’da devam ediyor

Türkiye Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürüyor.

Spor 23.09.2021, 17:56
Görme Engelli Futsal 1. Lig 1. Devre müsabakaları Van’da devam ediyor

Türkiye Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları Van Büyükşehir Belediyesi destekleriyle sürüyor.

Van’da 20-28 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenen Görme Engelliler Futbol (Futsal B2-B3) 1. Lig 1. Devre Müsabakaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda oynanıyor. Birbirinden çekişmeli geçen maçlar zevkli anlara sahne olurken, Van Büyükşehir Belediyesi de takımlara ulaşım, yemek, barınma ve sağlık konularında destek oluyor.

Lige Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü, Malatya Yeşilyurt Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü, 1915 Çanakkale Spor Kulübü Derneği, Ankara Aktif Gençler Spor Kulübü takımları katılıyor.

28 Eylül tarihine kadar devam edecek maçlara tüm vatandaşlar izleyici olarak katılabilecek.

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