Görme engelli bireyler, Goalball Turnuvası’nda kıyasıya mücadele etti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde düzenlenen Goalball Turnuvası’nda görme engelli bireyler kıyasıya mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göz bandı takıp engelli bireylerin yaşadığı hisse ortak oldu.

Türkiye Beyazay Derneği ve Darıca Belediyesi işbirliğinde Darıca Başlarbaşı Ortaokulu Spor Salonu’nda düzenlenen Goalball Turnuvası’nda görme engelli bireyler kıyasıya mücadele etti. ’Farkındalığın olduğu yerde engel yoktur’ sloganıyla düzenlenen turnuvaya Darıca Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Türkiye Beyazay Derneği, Kocaeli Fatih Sultan Mehmet Görme Engelliler Spor Kulübü ve Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü olmak üzere 4 takım katıldı. Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından Türkiye Beyazay Derneği sporcuları şampiyon oldu. Sporcular, madalya ve kupalarını Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın elinden aldı. Çakmak ve Bıyık daha sonra ise forma giyip göz bantlarını takarak gösteri maçı gerçekleştirdi. Hiç görmeden topun sesiyle mücadele etmeye çalışan belediye başkanları, engelli bireylerin yaşadığı hissiyata ortak oldu.

Muzaffer Bıyık: "Görmenin ne kadar değerli olduğunu anladık"

Programda konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyemizin Engelsiz Yaşam Merkezi ve Türkiye Beyazay Derneği ile birlikte organize ettiği Goalball turnuvasındayız. 4 takım katıldı. Biz de anı yaşadık. Görmenin ne kadar değerli olduğunu anladık. Gözlerimizi kapattık ve topun içerisindeki sesin ne kadar titreşimle hangi mesafeden geldiğini hesaplayabilmenin ne kadar zor olduğunu keşfettik oyun esnasında. Salondaki sessizliğin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu öğrenmiş olduk. Ben yarışmacılara başarılar diliyorum. Hayatın her anına dokunan, her anını yaşayan, her kesime hitap eden Cumhurbaşkanımızın da bize tavsiye ettiği ’Gönül Belediyeciliği’ noktasında Darıca’yı ilmek ilmek işlemeye, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bugün buradaki yarışmacılarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. İnşallah bu tarz etkinliklerle Darıcamızı sporun, sanatın, kültürün ve sosyal yaşamın Kocaeli’de başkenti yapma noktasında hızla ilerleyeceğiz"dedi.

Yaşar Çakmak: "Engelli bireyleri sanat ve sporla buluşturmamız lazım"

Darıca’da farklı bir etkinlikte bir araya geldiklerini anlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ise, "Görme engelli kardeşlerimizden oluşan 4 farklı takım kapalı spor salonunda müsabaka yapıyor. Oldukça keyifli. İçerisinde zili olan ağır bir topla oynanıyor. Görme durumları olan sporcularında eşitlenmesi için gözlerine bir bant takılıyor. O sessizliğin içinde biz de küçük bir maç yaptık. Topun sesini hissedip, sadece sesle topu yakalamak keyifli. Görme engelli de olsa toplumumuzun her kesimini eğlendirmemiz, sanatla, sporla buluşturmamız lazım. Hem büyükşehir belediyemiz hem Kocaeli’deki bütün ilçe belediyelerimiz bu konuda güzel çalışmalar yapıyor" diye konuştu.

Düzenlenen organizasyonun oldukça kaliteli geçtiğini vurgulayan Gölcük Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Önerbay da "Kaliteli, tertipli bir organizasyon oldu Arkadaşlarımızla birlikte çok başarılı bir turnuva geçirdik. Önce belediye başkanlarımıza ve katılımcılara çok teşekkür ediyoruz. Biz takımımızı 2019’da kurduk ama 2 aydır Goalball çalışmalarına başladık. Bir gösteri turnuvasına katılmıştık, orada yenilmiştik. Onun hırsıyla daha çok çalıştık, azmettik" şeklinde konuştu.