Gönül Takımı VakıfBank

VakıfBank Spor Kulübü, Türkiye Yardım Severler Derneği (TSYD) tarafından Gönül Ödülü’ne layık görüldü. 1928 yılında kurulan ve ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan TSYD’nin, Ankara’da düzenlenen ödül törenine VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler katıldı.

Neslihan Demir Güler: “VakıfBank Spor Kulübü olarak insanların kalbine dokunuyoruz”

VakıfBank Spor Kulübü Genel Menajeri Neslihan Demir Güler ise “VakıfBank Spor Kulübü olarak şu anda 35. Sezonumuzu yaşıyoruz. Kazandığımız kupalar ve elde ettiğimiz zaferlerle ülkemizin en başarılı takımlarından biriyiz. Ancak biz her zaman saha içi başarıların ötesinde bir kulübüz ve insanların kalbine dokunuyoruz. Kız çocuklarının güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliği konusunda bir misyonumuz var ve bu çerçevede voleybol okullarımızla altyapımızla binlerce çocuğun sporla, voleybolla tanışmasına vesile oluyoruz. Böyle anlamlı ödüllerle de bunu başarabildiğimizi hissediyoruz. Bize bu hissi yaşattığınız için teşekkürler” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından olan Türkiye Yardım Severler Derneği bu yıl 94. yaşını kutluyor. Dernek, her yıl kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlediği ödül töreni ile alanında başarılı kurumları ve kişileri ödüllendiriyor.