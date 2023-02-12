Gomis’ten minik Ege’ye destek mesajı

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Bafetimbi Gomis, Hatay’da enkazdan kurtulan minik Ege için sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da enkaz altından kurtarılan minik Ege, formasıyla çok sevdiği Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis’e selam göndermişti. Gomis’ten de Ege’ye cevap gecikmedi.

Bafetimbi Gomis, sosyal medya hesabı paylaşımında minik Ege için, “Acıları paylaşarak azaltabiliriz. Dün gece Ege’ye ulaştık. Fakat kendisi uyuyordu, rahatsız etmedik, konuşamadık. Dünden itibaren babası Yener kardeşim, aslan Ege yeğenim oldu. Gereken neyse yapılacaktır” dedi.