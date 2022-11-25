Golünü attı, kardeşine koştu

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka’nın genç golcüsü Mustafa Durgun, Çatalcaspor maçının son dakikalarında oyuna girip golünü atınca sevincini top toplayıcı kardeşiyle yaşadı. Maç sonunda bu sevincinin detaylarını basın mensuplarına anlattı.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, ligin 13. haftasında sahasında Çatalcaspor’u ağırladı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıya oyuncu değişiklikleriyle başlayan Karşıyaka’nın Teknik Direktörü Erman Güraçar, oyuna Fatih Taşdelen ve Polat Abayı aldı. Polat, maçın 68. dakikasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede kırmızı kart gördü ve takımını 1 kişi eksik bıraktı. Yeşil-kırmızılılar, taraftarının yoğun desteğiyle rakip kalede daha fazla görünen ekip oldu. Maçın 81. dakikasında Fatih Taşdelen’in golüyle İzmir ekibi 1-0 öne geçti. Erman Güraçar, dakikalar 90+3’ü gösterdiğinde oyuna altyapı patentli 19 yaşındaki Mustafa Durgun’u aldı ve genç oyuncu sadece 1 dakika sonra maçı bitiren golü attı ve Karşıyaka 2-0 öne geçti. Mustafa Durgun golün sevincini ise top toplayıcı olarak görev yapan kardeşine koşarak kutladı. Bu sevincin detaylarını ise basın mensuplarıyla paylaştı.

Sözünü tuttuğunu dile getiren Durgun, “Kardeşime oyuna girerken bizim yedek kulübesinin önünde dur, gol atınca senin yanına geleceğim dedim. Sözümü tuttum ve gol sevincimi kardeşimle paylaştım. Beni tercih eden Erman hocama tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim performansımın altyapıda yeşil-kırmızılı forma aşkıyla mücadele eden tüm arkadaşlarıma, kardeşlerime örnek olmasını diliyorum” dedi.