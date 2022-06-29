Golfçü Mehmet Kazan: "Hedefim dünyada ilk 3’te olmak"

Çekya’da düzenlenen turnuvadan 4 kupayla dönerek önemli bir başarıya imza atan golfçü Mehmet Kazan, hedefinin dünya sıralamasında ilk 3’e girmek olduğunu söyledi.

Çekya’da düzenlenen turnuvada kazandığı 4 kupayla organizasyona damga vuran bedensel engelli golfçü Mehmet Kazan, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) konuştu. Kariyerinde 50’nin üzerinde kupa kazanan ve dünya sıralamasında basamakları bir bir tırmanan başarılı sporcu, hedefinin de dünya ilk 3’üne girmek olduğunu ifade etti. Çekya’da 66 sporcuya karşı önemli bir mücadele verdiğini ifade ederek sözlerine başlayan Kazan, "Turnuva benim açımdan çok güzel geçti. Üst düzey performansla oynadım. Son parkurda Hollandalı oyuncuyla başa baş gittik. 5 set play-off oynadık ama mücadeleyi hiç bırakmayarak kupayı kazandım. Toplamda 50-55 civarı kupa kazandım. Türkiye’de 18 birincilik, 5 ikincilik, 3 de üçüncülüğüm var. Avrupa’da 8 birincilik, 5 ikincilik ve 3 de üçüncülüğüm var. Avrupa’daki müsabakalar, dünya sıralamasını belirliyor. Çekya’dan önce Almanya’da mücadele etmiştim. Finalde play-off’ta kaybetmiştim ve ikinci olmuştum. Dünya sıralamasında 80. sıradaydım. Almanya ve İtalya’daki organizasyonların ardından 29. sıraya yükseldim. Çekya’daki organizasyonun sonucu da önümüzdeki günlerde açıklanacak ve daha da yukarıya çıkacağım. Hedefim ilk 10’un içinde olup, European Tour’un davet usulü organize ettiği ve Dubai’de yapılan finale davetli olarak gitmek" dedi.

"Hedefim dünyada ilk 3’e girmek"

Önümüzdeki süreçte 3 organizasyonda daha mücadele edeceğini söyleyen Kazan, "5 Temmuz’da Hollanda, temmuz ayı sonunda Hollanda, ağustos ortasında da İspanya’da organizasyonlar olacak. İnşallah burada iyi neticeler elde edeceğim. Hedefim ilk 3’ünde olmak. İlk 10, Dubai’ye davet ediliyor ama benim hedefim ilk 3 içinde olmak. Dubai’deki organizasyonda dünyaca ünlü isimler oluyor. 10 engelli kendi aralarında oynuyor ve dünya basınında yer alan önemli bir prestij organizasyonu olacak. Dünya Şampiyonası öncesinde zirvede olmak önemli. İyi bir performans sergilerseniz, Dünya Kupası’na direkt olarak katılıyorsunuz. Eğer performans iyi değilse, başvurulardan sonra sıra kalırsa, yedekten oyuna giriyorsunuz. Ben her zaman hak ettiğim şekilde gidiyorum" açıklamasında bulundu.

"Sponsor desteği olmazsa olmazımız"

Bireysel sporlarda sponsor desteğinin çok önemli olduğunu söyleyen Mehmet Kazan, "İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. olmasaydı ben bu işi yürütemezdim. Hem burada çalışıyorum hem de bana sponsor oldular. Tabii ki zor yürüyor. Destek bulamıyoruz. Başka destekleyen sponsorum yok. Bireysel sporlarda oyuncuların başarıları çok ama sponsor desteği maalesef yok. Tabii ki federasyon destek oluyor ama onların da gücü bir yere kadar. Sporcuların en büyük destekçileri sponsorlardır. Benim yakaladığım başarının arkasında büyük bir emek var. Ama bir yerden sonra da tıkanıyorsun. Bu spora 25 yaşında başladım, geç başladım ama Avrupa’daki rakiplerimle aradaki farkı çabuk kapattım. Haftada 7 gün var ama ben haftada 28 gün varmış gibi çalışıyorum. Çok çalışıyorum. Geç başladım ama zirvedeyim" diye konuştu.

"İnşallah Türk Bayrağı’nı olimpiyatlara dikeceğim"

Engelli bireylerin spora yönelmesinin önemli olduğunu ifade eden Kazan, "Engellilere soğuk bakılmasının nedeni toplumdaki bakış açısı. Ben her zaman, ’Ben engelli değilim, beni engellemeyin’ diyorum. Destek olun, başarı kolay. Başarı var ama maalesef destek yok. İnsanlar yanlış gözle bakarsa, destek olmazsa, bu işi yapabilir misin? Başarılıyız, çalışkanız. Maddi imkan, fırsat, çalışma önemli. Şükürler olsun, benim fiziksel yapım golfe uygun. Kalça dışarıda, sırtım düz. Sağlam ya da engelli fark etmez, ben burada herkesle oynuyorum. Burada zaten engelli ligi yok ama şampiyon benim. İnşallah Türk Bayrağı’nı olimpiyatlara dikeceğim" diyerek sözlerini tamamladı.