Golf Milli Takımı’nın yeni Başantrenörü Keith Coveney göreve başladı

Türkiye Golf Milli Takımı Başantrenörü Keith Coveney, bugün görevine başladı.

1969 yılında İrlanda’da doğmuş ve orada büyümüş Türkiye Golf Milli Takımı’nın yeni Başantrenörü Keith Coveney, küçük yaşlarda eski bir golf eğitmeni olan babasının önderliğinde aldığı golf eğitimini, modern ve teknik yöntemlerle birleştirmeyi planlıyor. Almanya Golf Birliği’nde C lisansı olan Keith Coveney, Dublin Teknik Üniversitesi’nde inşaat mühendisliğinden mezun. Coveney, eğitim hayatında olduğu gibi, sporculuk ve antrenörlük hayatında da bilimsel bilgilere ve modern teknik yöntemlerine önem veriyor. Koçluğunda biyomekanik değerlendirme seçeneklerine sahip 3D Fluid Swing ve Trackman analiz sistemlerinden, genç ve rekabetçi sporlarda "uzun vadeli gelişime" kadar, golfün geleneksel değerleri doğrultusunda yenilikçi teknikler ve yöntemler kullanıyor.

3D Fluid Swing Biyomekanik Sistemi uzmanı, Titliest Performans Enstitüsü (TPI Expert) uzmanı olarak, Trackman Golf sisteminin kendi çalışma şekli olduğunu belirten Coveney, “Sopayı sallamanın bir çok yolu vardır. Bu, önde gelen Profesyoneller ile yapılan biyomekanik çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ancak herhangi bir golfçünün sopayı verimli bir şekilde sallamasının gerçekten tek bir yolu var. Bu, vücuttan golf sopasının baş hizasından golf topuna en iyi enerji transferini sağlayan ve aynı zamanda daha düşük az sakatlık riski ile mesafeli vuruşlar mümkün olan en yüksek sopa başı hızını sağlayan, en uygun hareket sırasıdır. Optimum enerji aktarımı - vuruşunuz için yeni boyut, golf vuruşunun verimliliğini ölçmek için çıplak göz veya video yeterli değildir. Bir Flightscope veya Trackman’a ek olarak, hareket dizilerini kaydeden ve hassas bir şekilde ölçen bir kayıt sistemi gerektirir” dedi.

Keith Coveney “Vuruşunuzu ne kadar iyi bilirseniz, onu geliştirmek o kadar hızlı ve kolay olacaktır”

Golf sporunun teknik bilgileri hakkında bilgiler veren Coveney, "3D Fluid Swing sistemi Amerika’da on iki yılı aşkın bir süredir kullanılmaktadır. Padraig Harrington, Camilla Villegas ve Luke Donald gibi başarılı üst seviye Golf Profesyonelleri bu şekilde düzenli olarak antrenman yapıyor. 12 elektromanyetik sensör yardımıyla vücudun ve raketin her hareketini takip eden bir avatar oluşturuyor. Her sensör saniyede 240 okuma alıyor. Golf vuruşu yaklaşık 560 adıma bölünüyor ve analiz ediliyor. Bunun sonucunda da kinematik bir sekans olarak sunuluyor. Toplanan verileri, bir golf profesyoneli ve biyomekanik uzmanı olarak sporcular için analiz ediyor ve sonuçları ve ortaya çıkan egzersiz planını bu verilere göre yapıyorum. Vuruşunuzu ne kadar iyi bilirseniz, onu geliştirmek o kadar hızlı ve kolay olacaktır” ifadelerini kullandı.

Golf Milli Takımı Başantrenörümüz Keith Coveney, genç golfçülerin gelişimiyle ilgili, “Genç bireylerin, tip ve mizaç, aynı zamanda büyüme ve gelişme açısından da ne kadar farklı olabileceği beni her zaman büyülemiştir” şeklinde konuştu.