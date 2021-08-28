Golbol Kadın Milli Takımı’ndan 3’te 3

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Kadınlar Golbol D Grubu maçında Türkiye, Brezilya’yı 8-4 mağlup etti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’da Golbol Kadın Milli Takımı, Makuhari Messe Spor Salonu’nda Brezilya’yla karşı karşıya geldi. Mücadeleye iyi başlayan milliler, ilk yarıyı 5-2 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, müsabakadan 8-4 galip ayrıldı.

Grupta 3’te yapan milliler, grup liderliği için ABD ile 30 Ağustos Pazartesi günü TSİ 13.00’da karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mücadele sonrasında başarılarından dolayı millileri tebrik etti.