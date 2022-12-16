Golbol Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

Türkiye ile Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz’in Matosinhos kentinde düzenlenen ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren IBSA Golbol Dünya Şampiyonası finalinde Güney Kore’yi 10-4 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Böylece Golbol Kadın Milli Takımı, ilk kez dünya şampiyonu olarak altın madalya alma başarısını elde etti.

Golbol Kadın Milli Takımı, Portekiz’de düzenlenen Golbol Dünya Şampiyonası’nın grup aşamalarında Kanadayı 11-2, Cezayiri 12-2, Danimarka’yı 10-4, Fransayı 11-1, Arjantini 13-3 ve Meksikayı 11-1 yenerken, Kanadaya ise 12-7 mağlup olarak gruptan ikinci çıktı. Çeyrek finalde ABDyi 5-4, yarı finalde ise İsraili 4-2 ile geçen milliler, hem Paris 2024 Olimpiyatlarına kota aldı hem de finale çıkarak Güney Korenin rakibi oldu. Çekişmeli bir mücadeleye sahne olan final müsabakasında ay-yıldızlılar, Güney Koreyi 10-4 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Daha önce 2016 Rio Paralimpik Oyunlarında ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında şampiyon olarak takım sporlarında Türkiye tarihinde ilk ve tek şampiyonluğa sahip olan kadın milli takımı Güney Koreyi de yenerek Türk Golbol tarihinde yeni bir başarı elde etti.