Gölbaşı’na bilardo merkezi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gençlik Spor Bakanlığımıza böyle projemizin olduğunu anlattık. Kendilerini Gölbaşımıza davet ettik ve projemizi sunduk. Onlar da çok heyecanlandı, biz de çok heyecanlandık. Onların destekleriyle, belediyemizin destekleriyle Gölbaşı’na Dünya Bilardo Şampiyonası’nın oynanacağı bir tesis kazandırdık" dedi.

Gölbaşı Uluslararası Bilardo Kompleksi temel atma töreni gerçekleşti. Törene Gölbaşı Belediye Başkanı Razaman Şimşek, ünlü bilardocu Semih Saygıner ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan katıldı. Törende konuşan Başkan Şimşek, "Gölbaşını çok seviyorum. Gölbaşı’nın çocuğuyum. Gölbaşı’nı 100. Yıl model kenti yapmak için hayallerim vardı. Bu hayallerimi de gerçekleştirmek için projelere ihtiyacımız vardı. Bir tane projeyi elimize almıştık. Projeyi aldım arşivimde durdu. Gölbaşı’na gerçekten katma değer katacak, ekonomisini ayağa kaldıracak bir proje” diye konuştu.

"Dünya Bilardo Şampiyonası’nın oynanacağı bir tesis kazandırdık"

Gölbaşı ilçesinin Ankara’nın metropol ilçesi olduğunu ve dünyaya açılmayı hedeflediklerini aktaran Başkan Şimşek, "Projelerimizi bakanlıklarımıza sunarken bir proje de buydu. Gençlik Spor Bakanlığımıza böyle projemizin olduğunu anlattık. Kendilerini Gölbaşımıza davet ettik ve projemizi sunduk. Onlar da çok heyecanlandı, biz de çok heyecanlandık. Onların destekleriyle, belediyemizin destekleriyle Gölbaşı’na Dünya Bilardo Şampiyonası’nın oynanacağı bir tesis kazandırdık” dedi.

"Dünya artık Gölbaşı’na gelecek”

Temelin atılmasından dolayı gururlu ve onurlu olduğunu ifade eden Başkan şimşek, Biz seçim kampanyasında da şunu söylemiştik. Biz Gölbaşı’nı yüzüncü yıl model kenti yapacağız demiştik. Yüzüncü yıl model kenti yapmaya başladık. Dünya artık Gölbaşı’na gelecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca Başkan Ramazan Şimşek, Tulumtaş Mağarası’nın da turizme açılacağını ve Üniversiteler Caddesi’nin yapımında da sona gelindiği bilgilerini verdi.

Semih Saygıner: "Türkiye gerçekten dünyayı domine edecek sporculara sahip"

Temel atma törenine katılan Dünya Bilardo Şampiyonlu Semih Saygıner ise şunları kaydetti:

"1980’li yılların başında bilardoya başlamış ve o dönemde bilardonun böyle aileler tarafından da çok tasvip edilmediği bir dönemden bahsediyorum. Kötü alışkanlık gibi algılandığı yıllardan gelip bilardonun bugünleri görmesi beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bilardo o zaman da spordu dünyada. Fakat bizim bunu Türkiye’de tanımamız biraz zaman aldı. Bunda gerek benim gerek arkadaşlarımın, gerek federasyonun çok büyük çabaları var. Bilardo bir spor dalıdır. Dünyada çok bilinen ve tanınan spor dalıdır ve bu alanda Türkiye gerçekten dünyayı domine edecek sporculara sahiptir. O yüzden bu yatırımı yapıp burada bilardo sporunun kalkınmasına katkıda bulunan herkesi tebrik ediyor teşekkürlerimi iletiyorum."