Gölbaşı Belediye Spor Kulübü’nden birlik ve beraberlik gecesi

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü tarafından düzenlenen birlik ve beraberlik gecesinde geçmiş ve gelecek döneme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Gölbaşı Belediye Spor Kulübü birlik ve beraberlik gecesi düzenledi. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve Gölbaşı Belediye Spor ev sahipliğinde gerçekleşen gecede; geçmiş ve gelecek döneme dair değerlendirmelerde bulunuldu.

Birlik ve beraberlik gecesine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel ve davetliler katıldı. Gecede birlik ve beraberlik vurgusu yaparak konuşmasına başlayan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Gölbaşı Spor kulübümüzü üst liglere çıkartmak için Gölbaşı Belediyesi, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olarak Gölbaşılılar adına bütün benliğimi ortaya koyuyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak el ele ve omuz omuza vererek çocuklarımızın geleceğine ışık tutmak adına Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübümüzü hak ettiği yerlere getireceğiz” dedi.

Davetlilere katılımlarından ve spora katkılarından dolayı plaket takdim edildi.