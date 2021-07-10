Gölbaşı Belediye Spor Kulübü sporcusu İremsu İpek’e Başkan Şimşek’ten tebrik

Altın Yumruk İremsu İpek, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile bir araya geldi.

Şırnak’ta yapılan Türkiye Kick Boks müsabakasında final maçını kazanarak Türkiye Kick Boks şampiyonu olan Gölbaşı Belediye Spor Kulübü Sporcusu İremsu İpek, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ile bir araya geldi.

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Mikail Bülbül ve Cebrail Bülbül’ün de bulunduğu törende; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 5 Kasım’da Karadağ’da gerçekleşecek olan müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmeye hazırlanan İremsu İpek’e başarı ve tebrik dileklerini iletti.

Spora ve sporcuya verdiği önemin altını çizen Başkan Ramazan Şimşek “Şırnak’ta devam etmekte olan Türkiye Kick Boks Müsabakası’nda Gölbaşı Belediye Spor Kulübümüzün sporcusu İremsu İpek bizleri gururlandırdı. Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Kulübümüzü ve Türk Milli Takımımızı temsil edecek olan değerli sporcumuzu ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Gölbaşı Belediyesi olarak spora verdiğimiz önemin her zaman altını çizdik ve bu anlamda çalışmalarımızı ertelemeden hayata geçirdik. Bundan sonra da gençlerimizin spora teşvik edilmesi ve başarıları ile göğsümüzü kabartması için gerekli çalışmaları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Tören, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in hediye takdimi ile son buldu.