Süper Lig'de 18. hafta maçları, iki karşılaşma dışında tamamlandı.

5 haftadır kazanan lider Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak zirve yarışında puan kaybı yaşadı.

BOUPENDZA DURDURULAMIYOR

Aboubakar ile 1-0 öne geçmesine rağmen Aaron Boupendza'yı durduramayan ve 2-1 geriye düşen siyah-beyazlılar, Larin'in golüyle 1 puanı kurtarmayı başardı.

Beşiktaş'a attığı 2 golle toplam gol sayısını 12'e yükselten Boupendza, krallıkta 1. sıraya yükseldi. 11 golü bulunan Larin ise 2. sırada yer aldı.

Gol krallığında son durum:

Boupendza: 12 gol

Larin: 11 gol

Maxim: 9 gol

Aboubakar: 9 gol

Diagne: 9 gol

Rodallega: 8 gol