Göksenin Köksal, depremzedeler için formasını bağışladı

Galatasaraylı basketbolcu Göksenin Köksal, depremzedelere yardım için sarı-kırmızılı hatıra formasını, kulübün düzenleyeceği müzayedeye bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde ciddi hasarlara sebep olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Bu çalışmalara, Galatasaray’ın başarılı basketbolcusu Göksenin Köksal da sarı-kırmızılı hatıra formasını bağışlayarak katkı verdi. Tecrübeli basketbolcu, formasını açık artırma ile satılması amacıyla Galatasaray’ın düzenleyeceği müzayedeye verdi.