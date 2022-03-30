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Göksel Gümüşdağ: “Tahkim Kurulu tarihi bir karar vermiştir”

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada Tahkim Kurulu’nun hakemlerle ilgili verdiği kararı doğru bulduğunu söyledi. ‘Tarihi bir karar’ diyen Gümüşdağ, ligin tesciliyle ilgili tartışmalar hakkında ise “Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ligin zirvesinde hak eden bir Trabzonspor var” dedi.

Spor 30.03.2022, 19:17
Göksel Gümüşdağ: “Tahkim Kurulu tarihi bir karar vermiştir”

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği toplantısının ardından yaptığı açıklamada Tahkim Kurulu’nun hakemlerle ilgili verdiği kararı doğru bulduğunu söyledi. ‘Tarihi bir karar’ diyen Gümüşdağ, ligin tesciliyle ilgili tartışmalar hakkında ise “Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Ligin zirvesinde hak eden bir Trabzonspor var” dedi.

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Kulüpler Birliği’nde gerçekleşen toplantının çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği’nin yayın ihalesi ve hakemler hakkında alınan kararla ilgili toplandığını belirterek sözlerine başlayan Gümüşdağ, “Bugün malum yayın ihalesi ve aynı zamanda MHK ve TFF’nin hakemlerle ilgili aldığı kararı gündem maddelerinde değerlendirdik. Benim görüşüm net, ben aynı yerdeyim. MHK ve TFF’nin aldığı karara destek veren de var vermeyen de var. Bu kararın doğru olmadığını en başında savundum, Bu süreçte son olarak TFF’nin yönetim olarak aldığı karar Tahkim Kurulu tarafından bozuldu. Bence Tahkim Kurulu tarihi bir karar aldı. Türk futbolunda güven ortamı oluşturmamız çok önemli. Bugün ligin bitimine 8 hafta kaldı, o gün 10 hafta vardı. Kişilerle ilgili bilgi, belge ve yüz kızartıcı bir durum varsa, bu kurullarla paylaşılır ve hepimiz saygı duyarız. Ben 18-19 sene futbolun içinde olmuş, Kulüpler Birliği Başkanlığı, TFF 1. Başkan Vekilliği ve kulüp başkanlığı yapmış birisi olarak şunu söylüyorum, ne hukuki, ne insani, ne vicdani bir karar verilmemiştir. Tarihi bir Tahkim Kurulu kararıyla bu durum bozuldu. Bundan sonraki süreç TFF’nin alacağı karardır. Bundan sonra yapacağımız farklı bir şey yoktur. Görüşümüzde 1 milim oynamadan duruyoruz” dedi.

“Adamlar neleri tartışıyor, biz neleri”

Türk futbolunun güven ortamına ihtiyacı olduğunu ifade ederek devam eden Gümüşdağ, “Türk futbolunun güven ortamına ihtiyacı var. Uluslararası alanda marka değerine ihtiyacımız var. Uluslararası başarımızın olmadığı da ortada. Biz kulüplerimizin gerek Türkiye’de gerek dünyada en iyi yere taşımak için bütün gayreti gösteriyoruz. Avrupa Kulüpler Birliği’nden başkan vekilim Mustafa Bey sabaha karşı döndü. Avrupa Kulüpler Birliği 2026 fikstürünü, metaverse’ü, altyapılardaki çocukların IQ seviyelerini ölçmeyi konuşuyor, biz nelerle uğraşıyoruz. Bir futbol adamı olarak bu kararın yanlış olduğunu hep savundum. Görüşümüzü en başından beri beyan etmiştik. Tahkim Kurulu’nun aldığı kararı bugün kulüp başkanlarıyla değerlendirdim. Ben fikrimi ve neden savunduğumu anlattım. Herkesin farklı fikri olabilir. Kulüpler Birliği’nden bu karara katılan da var katılmayan da var. Türk futbolunun güven ortamına ihtiyacı var. Geçmişte Hasan Doğan döneminde 6 hakeme görevden uzaklaştırma verilmişti ama sezon başında verilmişti. Maç devam ederken kural değiştirilmesi adil olmadı. Bugün kulüpleri birbirine kırdırmak, karşı karşıya getirmek istendi. Ama Kulüpler Birliği’nin çok güçlü olduğuna inanıyorum. Arkadaşlıklarımız baki. Yayın ihalesi, marka değeri, MHK ve MHK yapısında danışman raporuyla değişime gidelim. Kişiler iyi olabilir, yanlış olabilir ama bunları kurullar değerlendirir” açıklamasını yaptı.

“Kendisini (Mehmet Baykan) tebrik ediyorum”

Mehmet Baykan’ın bugün aldığı istifa kararıyla ilgili soruyu yanıtlayan Göksel Gümüşdağ, “Uzun yıllar TFF’de uzun yıllar çok önemli bir futbol adamı olan, hukuktan sorumlu bir başkan vekili, bu konunun uzun süre istişare edilmediğini, ani karar verildiğini, hukuka aykırı olduğunu ve Tahkim Kurulu’nun kararı bozmasından sonra vicdanen sorumluluk duyup onurlu duruş sergileyip istifa etmiştir. Kendisini tebrik ediyorum” dedi. Son olarak ligin tescili hakkında konuşan Gümüşdağ, “Ligin tesciliyle ilgili bir sorun olmaması lazım. Ligin zirvesinde, oyunuyla öne çıkan bir Trabzonspor var. Hakkıyla orada. Aynı şekilde Konyaspor hak ettiği yerde ve inanılmaz bir mücadele veriyor. Bu mücadeleye böyle bir şey karıştırmak doğru olmaz. Ligin tescil edilmemesiyle ilgili bir sorun olacağını düşünmüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

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