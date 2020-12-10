Göksel Gümüşdağ: "8 Aralık ırkçılığa karşı direniş gecesi sembolü olmuştur"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Paris Saint Germain maçının dördüncü hakemi Sebastian Coltescu’nun, Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı söylemler karşısında sahadan çekilerek dik bir duruş sergilediklerini ve 8 Aralık’ın ırkçılığa karşı direniş gecesi sembolü olduğunu söyledi. Gümüşdağ ayrıca hakemlere ömür boyu men cezası verilmesi gerektiğini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Başakşehir’in, 8 Aralık Salı akşamı Paris Saint Germain ile deplasmanda oynadığı maç, dördüncü Sebastian Coltescu’nun, turuncu-lacivertlilerin yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya yaptığı ırkçı söylemler sebebiyle yarıda kalmış ve ertesi güne ertelenmişti. Dün oynanan müsabakayı 5-1 kaybederek Avrupa’ya veda eden Başakşehir, bugün İstanbul’a döndü. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Takımıma ve teknik direktörüme teşekkür ediyorum"

Devler Ligi’nde ilk deneyimleri olmalarına rağmen iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Başkan Gümüşdağ, "Şampiyonlar Ligi’nin son maçını bitirmiş bulunmaktayız. Bizim ilk deneyimimiz. Başta Teknik Direktörümüz Okan Buruk olmak üzere Webo’yla birlikte tüm yardımcı antrenörlerimize, oyuncularımıza teşekkür ediyorum. Dünkü maçın skorunu konuşmaya gerek yok çünkü müsabakanın anlamı ve önemi çok başka. Ama diğer maçlarda cesur mücadele ettiğimiz için, son dakikalara kadar pes etmediğimiz için, 6 yaşında bir takım olmamıza rağmen bu mücadeleyi onurlu verdiğimize inanıyorum. Bir kez daha takımıma ve teknik direktörüme teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"8 Aralık dünya sporu için direniş gecesi olarak anılacak"

Yardımcı antrenörleri Pierre Webo’ya karşı yapılan ırkçılığa karşı kulüp olarak dik bir duruş sergilediklerinin altını çizen Göksel Gümüşdağ, "Tabii 8 Aralık gecesi bence artık dünyada literatüre giren, ırkçılığa karşı bir direniş gecesi gibi tarihe notunu düştü. Dolayısıyla 8 Aralık sadece Başakşehir için sembol olmayacak, inanıyorum ki dünya sporu için tarihe not geçildiği bir gün olarak anılacak. Ben bu takımın başkanı olmaktan onur duyuyorum. Uzun süren müzakereler sonrası biz İstanbul’a dönme kararı almıştık ama UEFA yetkilileriyle kulübümüzün CEO’sunun yaptığı müzakereler neticesinde kalmak kaydını ancak 4 hakem değişirse uygularız dedik. UEFA yetkilileriyle müzakere anlarında ve geri dönüş noktalarında ilişkiler çok güzel yürütüldü. Buradan UEFA’ya teşekkür edebilirim o anlamda. Bugün UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e bir mektup hazırladık. Yarın mektubu göndereceğim. UEFA’nın maç süresinde ilişkilerdeki hızlılığı ve bizle yaptığı müzakereden dolayı teşekkür edip aynı zamanda da bu insanlık suçu olan, bizler için ’yaradılanı yaradandan ötürü severiz’ bakışıyla ırkçılığın bir dünya ve insanlık suçu olduğunu, bunun artık lafta değil, radikal kararlarla bir neticeye gitmesi gerektiğini ve bu hakemlerin kendi ülkelerindeki disiplin kurullarında daha önceki faaliyetleri, UEFA Disiplin Kurulu’nda daha önce bunlarla ilgili bir savunma var mı, bunların da bizim tarafımızdan bilinmesini talep ettim. Bu hakemlerle ilgili biz Başakşehir ailesi olarak bütün dünyaya duruşumuzu gösterdik, şimdi sıra UEFA’da. Bu hakemlere ömür boyu men verilmesi gerekir. Bu bizim talebimiz. Tabii ki gerekli çalışmalar yapılacaktır. Ama bunu çok haklı olarak talep ediyoruz. Webo’nun üzülecek bir şeyi yok. Webo yerine hepimiz üzülmeliyiz. Tüm Avrupa, tüm dünya düşünmeli. Elimizi başımıza yaslayıp derin derin düşünmeliyiz. Din, dil, ırk, mezhep bunların hepsini geçtik. Öyle bir ceza çıkmalı ki bir daha dünyada kimse buna cesaret edememeli. 8 Aralık’ın dünya, Avrupa, Türkiye, tüm dünya sporu için bir direniş gecesi olarak anılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Sürecin yakın takipçisi olacağız"

Müzakereler sırasında yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür eden Gümüşdağ, "Sürekli yanımızda olduğunu bize ifade etti. Biz de yanımızda hissettik. Gerek Spor Bakanımız, TFF Başkanımız, tüm bürokratlar, kulüpler hatta dünya kulüplerinden destek geldi. Herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.

"İnsanlığın kazandığına inanıyorum"

Paris Saint Germain oyuncularının da kendilerinin yanında olduğunun altını çizen Başkan Gümüşdağ, "Neymar, Mbappe ve diğer tüm oyuncular muazzam destek verdiler. Onlara da bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Maç kazanılır, kaybedilir ama şu an insanlık kazandı. Hiçbir maça bedel değil. Biz ceza alacak bir şey yapmadık. Biz gurur duyulacak bir şey yaptık. Dünyanın her yerinden arayıp bu konudaki duruşumuzla ilgili bizi tebrik ettiler. Maçtan çok başka boyuta geçti. İnsanlığın kazandığına inanıyorum. 8 Aralık ırkçılığa karşı bir direniş gecesi olarak sembol olmuştur" dedi.