Gökhan Töre ve Ljajic takımla çalıştı

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile küçük oyunların yer aldığı çalışmalar yaptı.

Dünkü idmanda salonda çalışan Adem Ljajic ile koşu yapan Gökhan Töre, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.