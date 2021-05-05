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Gökhan Töre ve Ljajic takımla çalıştı
Beşiktaş, Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray ile 8 Mayıs Cumartesi günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 05.05.2021, 21:44 05.05.2021, 21:48
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından 5’e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas ile küçük oyunların yer aldığı çalışmalar yaptı.
Dünkü idmanda salonda çalışan Adem Ljajic ile koşu yapan Gökhan Töre, bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına perşembe günü yapacağı çalışmayla devam edecek.