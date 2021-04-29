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Gökhan Töre'nin tedavisi başladı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları saptandı

Spor 29.04.2021, 19:02
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Gökhan Töre'nin tedavisi başladı

Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin sağ uyluk iç adalesinde gerilme bulguları tespit edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamadı, siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ağrı hisseden Gökhan Töre’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme bulguları saptandığı bildirildi.

Gökhan Töre’nin tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı kaydedildi.

(Maçkolik)

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