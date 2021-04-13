Gökhan Töre kalmak istiyor

Gökhan Töre, sezon başında katıldığı Beşiktaş'ta peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisini gösterememişti.

UMUT IŞIĞI

Önceki akşam sonradan oyuna dahil olup Erzurumspor'a şık bir gol atan Töre için bu sayı, bir umut ışığı oldu.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan, gollerine devam edip kontratındaki artı 1 yıllık opsiyonun kullanılmasını sağlamaya çalışacak.

(Ensonhaber)