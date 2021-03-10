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Gökhan Töre'den üzücü haber
Cuma günkü Başakşehir karşılaşması için hazırlık yapan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gökhan Töre antrenmanda sakatlık geçirdi.
Spor 10.03.2021, 13:53 10.03.2021, 14:04
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Antrenmanda sağ baldırından sakatlanan futbolcu için yapılan kontroller sonucu kulüpten açıklama geldi.
Yapılan açıklamada “Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.
Gökhan Töre’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/0ExyxiJi55— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 10, 2021
Sağlık ekibinin oyuncunun tedavisine başladığı belirtildi.
Gökhan Töre, sakatlıklarından dolayı bu sezon 12 maçta sahada yer alamadı.