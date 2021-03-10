Gökhan Töre'den üzücü haber

Antrenmanda sağ baldırından sakatlanan futbolcu için yapılan kontroller sonucu kulüpten açıklama geldi.

Yapılan açıklamada “Futbol Takımımızın 8 Mart Pazartesi günü yaptığı antrenmanda, sağ alt baldır arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde gerilme (evre 1 strain) tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” denildi.

Gökhan Töre’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/0ExyxiJi55 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 10, 2021

Sağlık ekibinin oyuncunun tedavisine başladığı belirtildi.

Gökhan Töre, sakatlıklarından dolayı bu sezon 12 maçta sahada yer alamadı.