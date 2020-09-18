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Gökhan Töre Beşiktaş'ta

Beşiktaş, futbolcu Gökhan Töre ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Spor 18.09.2020, 19:53
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Gökhan Töre Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Gökhan Töre'yi 1 yılı opsiyonlu, 2 yıllığına renklerine bağladı. Siyah-beyazlı kulüpten transfere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, 2013-19 yılları arasında da formamızı giymiş tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Töre ile sözleşme imzalamıştır. 2015-16 sezonunda kazandığımız Süper Lig şampiyonluğunda pay sahibi olan Gökhan Töre'ye yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz" denildi.

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