Gökhan Kağıtçıoğlu: "Kazanamadığımız için çok üzgünüz"

A. Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Kağıtçıoğlu, Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında evinde karşılaştığı Giresunspor ile 1-1 berabere kalan A. Hatayspor’da Yardımcı Antrenör Gökhan Kağıtçıoğlu, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kağıtçıoğlu, çok fazla gol pozisyonlarına girdiklerini ancak çıkarken kaybettikleri topla gol yediklerini belirterek, "İlk yarıda çok daha fazla gol pozisyona girdik, oyuna da hakim olan taraftık, rakibe de bir iki pozisyon verdik savunma geçişlerinde. İkinci yarı topa daha çok sahip olduk, rakibi de tamamen kapattık. Bu arada değişikliklerden sonra Bertuğ ile golü bulduk. Maç istediğimiz gibi gitti, pozisyon dahi vermedik. 88. dakikada çıkarken yaptığımız top kaybı sonucu gol yedik. Kazanamadığımız için çok üzgünüz, çok iyi hazırlık dönemi geçirmiştik. Hazırlık döneminden sonraki maçlar zor oluyor. Daha iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.