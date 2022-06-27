Gökhan İnler’e doğum gününde boru kebap sürprizi

Adanalı kebapçı Uğur Aydın, Adana Demirspor’un kaptanı Gökhan İnler’in evine giderek kaptanın doğum gününü boru kebabıyla kutladı. Doğum gününde mangalın başına geçen Gökhan İnler, boru kebap pişirdi.

Adana Demirspor’un kaptanı Gökhan İnler bugün 38. yaş gününü kutladı. Adanalı kebapçı Uğur Aydın ise kaptanın evine giderek sürpriz doğum günü hazırladı. Gökhan İnler’in evinin bahçesine mangal kuran Uğur Aydın, İnler ile birlikte boru kebap ve kaburga kebabı pişirdi.

İnler daha sonra doğum günü için hazırlanan 3 katlı pastayı kesip ailesiyle birlikte eğlendi.