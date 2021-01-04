Gökhan Gönül’e sürpriz doğum günü kutlaması

Fenerbahçe Kaptanı Gökhan Gönül’ün doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Süper Lig’in 16. hafta kapanış maçında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan ve Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde kampta bulunan sarı-lacivertliler, öğle yemeği sonrası Gökhan Gönül’ün doğum gününü kutladı. Doğum günü pastasını kesen Gökhan Gönül, ardından tebrikleri kabul etti.