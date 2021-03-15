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Gökhan Gönül sakatlandı
Fenerbahçeli oyuncu Göhkan Gönül, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği karşılaşmasının 44. dakikasında sakatlandı.
Spor 15.03.2021, 14:49
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Gençlerbirliği'nin 2-1 mağlup ettiği Fenerbahçe'nin futbolcusu Gökhan Gönül, maçın 44. dakikasında sakatlanarak yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.
Sarı-lacivertli sağ bekin durumunda henüz netlik yok. Yapılan tetkikler sonucu oyuncunun durumuyla alakalı açıklama yapılacak.
Fenerbahçe, ligin 31. haftasında Beşiktaş ile mücadele edecek.