Gökhan Göksu transferin gözdesi oldu

Silivrispor’un golcü oyuncusu Gökhan Göksu, ortaya koyduğu başarılı performansla transferin gözde ismi haline geldi.

Silivrispor’un başarılı forveti Gökhan Göksu, Misli.com 3. Lig’in ilk yarısında gösterdiği performansla Süper Lig takımlarının radarına girdi. Galatasaray alt yapısında yetişen Gökhan, Türkiye U18, U16 ve U15 takımlarında da milli formayı taşımıştı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Silivrispor’da 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. TFF 1. Lig ve 2. Lig takımlarının da istediği Gökhan’ın hangi takıma transfer olacağı ise merak konusu.