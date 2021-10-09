Gökdeniz Karadeniz, 11 yıldır oynadığı Kazan'a cami yaptırdı

2008 yılında Rubin Kazan'a transfer olduktan sonra burada 11 yıl forma giyen Gökdeniz Karadeniz, futbolu kaptan olarak bıraktığı kente bir cami yaptırdı.

"ERDOĞAN'IN AÇILIŞ YAPMASINI İSTİYORUM"

41 yaşındaki ünlü futbol adamı, Kazan'ı ziyareti sırasında Rus basınına verdiği demeçte "11 yıl boyunca Kazan'da yaşadım, başarılar kazandım. Bir cami yaptırmak istedim. Kalinino bölgesinde Müslümanlar var, ancak cami yoktu. Pandemi nedeniyle açılışı ertelendi. Caminin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmasını istiyorum. Benim hayalim bu. Cami inşaatı bitti. İbadete ne vakit açılacağı henüz netleşmedi." dedi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin takımı olan Rubin Kazan'da Gökdeniz, iki kez Rus ligi şampiyonluğu, bir kez Rusya Kupası, iki kez de Rusya Süper Kupası'nı kazanmıştı.

BAHİS OYNADIĞINI İTİRAF ETMİŞTİ

Trabzonspor'da oynadığı dönemde bahis oynadığını kabul eden ve daha sonrasında Rusya'ya transfer olan Gökdeniz Karadeniz, burada iddiaların uzağında bir kariyer sürdürdü.