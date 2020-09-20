Son Dakika
Gökçe Güreşçi hazırlıklara başladı
TASARIMCI GÖKÇE GÜREŞÇİ, AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN SPOR KULÜPLERİNİN FORMALARINI TASARLAMAK İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI. GÜREŞÇİ’NİN HEDEFİNDE KADIN VOLEYBOL TAKIMLARI VAR.
Spor 20.09.2020, 17:46
1
Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa’nın önde gelen spor kulüplerinin formalarını tasarlamak için hazırlıklara başladı. Güreşçi’nin hedefinde kadın voleybol takımları var.
Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa’nın önde gelen spor firmalarıyla, forma tasarımı için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde firmalarla görüşen ve yapacağı tasarımlarla ilgili fikirlerini ileten Güreşçi’nin ilk hedefi kadın voleybol takımları. Voleybolda önemli bir yere sahip olan Sırbistan’daki voleybol takımlarının formalarının tasarımı için kolları sıvayan Gökçe Güreşçi, Avrupa’da kendi imzasını taşıyan formaları taraftarlara izlettirecek.
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Eylül 2020
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:03
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:33
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|2
|6
|2. Göztepe
|2
|4
|3. Beşiktaş
|2
|4
|4. Antalyaspor
|2
|4
|5. Karagümrük
|1
|3
|6. Kasımpaşa
|2
|3
|7. Galatasaray
|1
|3
|8. Hatayspor
|1
|3
|9. Sivasspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|2
|3
|11. Fenerbahçe
|1
|3
|12. Kayserispor
|2
|3
|13. Konyaspor
|1
|1
|14. Trabzonspor
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|2
|1
|16. Malatyaspor
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|2
|0
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Gaziantep FK
|1
|0
|21. Başakşehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|2
|6
|2. Tuzlaspor
|2
|4
|3. Adanaspor
|2
|4
|4. Adana Demirspor
|1
|3
|5. Balıkesirspor
|2
|3
|6. Ümraniye
|1
|3
|7. Bursaspor
|2
|3
|8. Altınordu
|2
|3
|9. Bandırmaspor
|2
|3
|10. İstanbulspor
|2
|3
|11. Ankaraspor
|2
|3
|12. Akhisar Bld.Spor
|2
|1
|13. Altay
|2
|1
|14. Samsunspor
|1
|1
|15. Eskişehirspor
|2
|1
|16. Boluspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Crystal Palace
|2
|6
|4. Leicester City
|1
|3
|5. Tottenham
|2
|3
|6. Chelsea
|1
|3
|7. Wolverhampton
|1
|3
|8. Brighton
|2
|3
|9. Liverpool
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Newcastle
|2
|3
|12. Aston Villa
|0
|0
|13. Burnley
|0
|0
|14. Man City
|0
|0
|15. M. United
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. West Ham
|2
|0
|18. Fulham
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. West Bromwich
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Villarreal
|2
|4
|2. Celta de Vigo
|2
|4
|3. Granada
|1
|3
|4. Valencia
|2
|3
|5. Osasuna
|2
|3
|6. Getafe
|1
|3
|7. Real Betis
|1
|3
|8. Cádiz
|2
|3
|9. Real Sociedad
|1
|1
|10. Real Valladolid
|1
|1
|11. Eibar
|2
|1
|12. Huesca
|2
|1
|13. Atletico Madrid
|0
|0
|14. Barcelona
|0
|0
|15. Elche
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Deportivo Alaves
|1
|0
|19. Levante
|1
|0
|20. Athletic Bilbao
|1
|0