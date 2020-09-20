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Gökçe Güreşçi hazırlıklara başladı

TASARIMCI GÖKÇE GÜREŞÇİ, AVRUPA’NIN ÖNDE GELEN SPOR KULÜPLERİNİN FORMALARINI TASARLAMAK İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI. GÜREŞÇİ’NİN HEDEFİNDE KADIN VOLEYBOL TAKIMLARI VAR.

Spor 20.09.2020, 17:46
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Gökçe Güreşçi hazırlıklara başladı

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa’nın önde gelen spor kulüplerinin formalarını tasarlamak için hazırlıklara başladı. Güreşçi’nin hedefinde kadın voleybol takımları var.

Tasarımcı Gökçe Güreşçi, Avrupa’nın önde gelen spor firmalarıyla, forma tasarımı için harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde firmalarla görüşen ve yapacağı tasarımlarla ilgili fikirlerini ileten Güreşçi’nin ilk hedefi kadın voleybol takımları. Voleybolda önemli bir yere sahip olan Sırbistan’daki voleybol takımlarının formalarının tasarımı için kolları sıvayan Gökçe Güreşçi, Avrupa’da kendi imzasını taşıyan formaları taraftarlara izlettirecek.

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