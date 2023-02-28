Gökberk Efe, üçüncü kez kiralık gönderildi

Altınordu’nun 2001 doğumlu genç oyuncusu Gökberk Efe, 1922 Konyaspor’a kiralanarak kırmızı-lacivertli kulüpten üçüncü kez kiralık olarak ayrılmış oldu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Eyüpspor’dan Metehan ve Erdem, Sakaryaspor’dan Emirhan, Çaykur Rizespor’dan Selim, Menemen FK’dan Ali, Göztepe’den Hüsamettin ve Bodrumspor’dan Recep’i kadrosuna kattı. Böylece 7 transfer gerçekleştiren İzmir temsilcisinde oyuncu sayısı 30’a yükselmiş oldu. Alternatifli bir takım oluşturan Gökhan Ünal, kadroda eleme yapılacağı öğrenilmişti ve ilk isim 21 yaşındaki Daha önce Altınordu’dan Niğde Anadolu ve Kızılcabölük’e kiralanan genç oyuncu, bu sezonun kalan kısmını 1922 Konyaspor’da geçirerek kariyerinde üçüncü kez kiralık olarak bir takıma gönderilmiş oldu.