Gökay Kavalcı: "Sezonu bu şekilde bitirdiğimiz için mutlu sayılırız"

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, Samsunspor maçının ardından, "Bu şekilde bitirdiğimiz için mutlu sayılırız. Seneye daha iyi takımla iyi başlayıp üst lige çıkmak için çalışacağız" dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 38. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşılaştığı Samsunspor’a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kavalcı, bugün genç bir kadro ile müsabakaya başladıklarını ifade ederek, "Kötü başladık, basit goller yedik. Gollerden sonra oyuncu değişikliklerine gitmek zorunda kaldık. Toparladık, gol bulduk ve ilk yarı 3-1 içeri girdik. İkinci yarı genellikle oyunun hakimi bizdik. Rakibin de pozisyonları vardı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremedik. 3-2’yi yakaladık Fofana’nın müthiş golüyle mağlup olduk. Göze hoş gelen bu futbol için her iki takımı da kutlarım. Bu şekilde bitirdiğimiz için mutlu sayılırız. Seneye daha iyi takımla iyi başlayıp üst lige çıkmak için çalışacağız” şeklinde konuştu.